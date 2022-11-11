Fırtınadayım sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Mabel Matizn'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Fırtınadayım şarkısının sözleri merak uyandırdı. Fırtınadayım şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Mabel Matiz Fırtınadayım sözleri! Fırtınadayım şarkısı sözleri! Matiz Fırtınadayım şarkısı DİNLE!

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MABEL MATİZ FIRTINADAYIM SÖZLERİ!

Bitmez oyun, bitmez oyun kızarsam

Yerde kanım, şimdi ne fayda kazansa

Fırtınadayım, bir fırtınadayım

Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Yalnız değil, yanlış değilsin utanma

Rüyan senin, al bir de bunu burdan yak

Fırtınadayım, bir fırtınadayım

Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Vurma sen onları, gencecik oğlanları

Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları

Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili

Öyle bir sev ki artık, korkular tükenmeli

Vurma sen onları, gencecik oğlanları

Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları

Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili

Öyle bir sev ki artık, sorgular tükenmeli

Bu kan artık tükenmeli

Ayrılık tükenmeli

Bu savaş tükenmeli

En başa dönülmeli