Mabel Matiz Fırtınadayım sözleri! Fırtınadayım şarkısı sözleri! Matiz Fırtınadayım şarkısı DİNLE!
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Fırtınadayım sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Mabel Matizn'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Fırtınadayım şarkısının sözleri merak uyandırdı. Fırtınadayım şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Mabel Matiz Fırtınadayım sözleri! Fırtınadayım şarkısı sözleri! Matiz Fırtınadayım şarkısı DİNLE!
Mabel Matiz Fırtınadayım sözleri! Mabel Matiz Fırtınadayım şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı sanatçı, Fırtınadayım şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Fırtınadayım şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Mabel Matiz Fırtınadayım sözleri! Fırtınadayım şarkısı sözleri! Matiz Fırtınadayım şarkısı DİNLE!
MABEL MATİZ FIRTINADAYIM SÖZLERİ!
Bitmez oyun, bitmez oyun kızarsam
Yerde kanım, şimdi ne fayda kazansa
Fırtınadayım, bir fırtınadayım
Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil
Yalnız değil, yanlış değilsin utanma
Rüyan senin, al bir de bunu burdan yak
Fırtınadayım, bir fırtınadayım
Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil
Vurma sen onları, gencecik oğlanları
Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları
Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili
Öyle bir sev ki artık, korkular tükenmeli
Vurma sen onları, gencecik oğlanları
Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları
Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili
Öyle bir sev ki artık, sorgular tükenmeli
Bu kan artık tükenmeli
Ayrılık tükenmeli
Bu savaş tükenmeli
En başa dönülmeli