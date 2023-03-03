Mabel Matiz Duymak İstiyorum sözleri! Duymak İstiyorum şarkısı sözleri! Görmek İstiyorum şarkısı DİNLE!

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MABEL MATİZ DUYMAK İSTİYORUM ŞARKI SÖZLERİ!

Renksiz hayaller dolu dökülen gözyaşlarım

Ezikliği kalbimde yaşanmış tüm aşkların

Tüm acı anıları bana bırakıp gitme

Beni bana ver artık peşinden sürükleme

Duymak istiyorum, duymak istiyorum

Kalbimde ruhunu duymak istiyorum

Görmek istiyorum, görmek istiyorum

Gözümde gözünü görmek istiyorum

Duyabilsem kalbini okuyabilsem seni

Sessiz feryatlarını acı ağıtlarını

Tüm haykırışlarını hissetmek istiyorum

Sana yaklaşıp seninle ölmek istiyorum

İncitme kalbimi bırakıp gitme

Sana kendimi verdim beni yok etme

Ne olur suskun durma bir şeyler söyle

Karanlığın içinde kaybolma öyle

Duymak istiyorum, duymak istiyorum

Kalbimde ruhunu duymak istiyorum

Görmek istiyorum, görmek istiyorum

Gözümde gözünü görmek istiyorum