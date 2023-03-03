Mabel Matiz Duymak İstiyorum sözleri! Duymak İstiyorum şarkısı sözleri! Görmek İstiyorum şarkısı DİNLE!
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Duymak İstiyorum sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Mabel Matiz'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Duymak İstiyorum şarkısının sözleri merak uyandırdı. Duymak İstiyorum şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Mabel Matiz Duymak İstiyorum sözleri! Duymak İstiyorum şarkısı sözleri! Matiz Duymak İstiyorum şarkısı DİNLE!
Mabel Matiz Duymak İstiyorum sözleri! Mabel Matiz Duymak İstiyorum şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı sanatçı, Duymak İstiyorum şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Duymak İstiyorum şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Mabel Matiz Duymak İstiyorum sözleri! Duymak İstiyorum şarkısı sözleri! Matiz Duymak İstiyorum şarkısı DİNLE!
MABEL MATİZ DUYMAK İSTİYORUM ŞARKI SÖZLERİ!
Renksiz hayaller dolu dökülen gözyaşlarım
Ezikliği kalbimde yaşanmış tüm aşkların
Tüm acı anıları bana bırakıp gitme
Beni bana ver artık peşinden sürükleme
Duymak istiyorum, duymak istiyorum
Kalbimde ruhunu duymak istiyorum
Görmek istiyorum, görmek istiyorum
Gözümde gözünü görmek istiyorum
Duyabilsem kalbini okuyabilsem seni
Sessiz feryatlarını acı ağıtlarını
Tüm haykırışlarını hissetmek istiyorum
Sana yaklaşıp seninle ölmek istiyorum
İncitme kalbimi bırakıp gitme
Sana kendimi verdim beni yok etme
Ne olur suskun durma bir şeyler söyle
Karanlığın içinde kaybolma öyle
Duymak istiyorum, duymak istiyorum
Kalbimde ruhunu duymak istiyorum
Görmek istiyorum, görmek istiyorum
Gözümde gözünü görmek istiyorum