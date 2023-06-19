Mabel Matiz Denizli konseri iptal edildi mi? Mabel Matiz konseri neden iptal oldu?

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MABEL MATİZ DENİZLİ KONSERİ İPTAL EDİLDİ Mİ?

Aldıkları ödülleri LGBTİ+'lara ithaf eden Melike Şahin ve Mabel Matiz'in Denizli konserleri iptal edildi. Kararı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla duyuran belediye, herhangi bir gerekçe sunmadı.

MABEL MATİZ KONSERİ NEDEN İPTAL OLDU?

Ünlü isimlerin Denizli'de vereceği temmuz konserleri iptal edildi. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir gerekçe sunulmadan "Kamuoyuna duyurumuzdur... 19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu'nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir" denildi.

Yeni şarkısı Diva Yorgun ile adından söz ettiren Melike Şahin'in Bursa'da vereceği konser de belediye tarafından iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

MELİKE ŞAHİN VE MABEL MATİZ NE DEDİ?

13 Haziran'da düzenlenen törende "Yılın Stil Sahibi Müzisyeni" ödülünün sahibi olan Melike Şahin, konuşmasında "Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum" dedi.

Aynı törende ödül alan Mabel Matiz ise "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+lara armağan ediyorum" şeklinde konuştu.