Mabel Matiz- Antidepresan sözleri! O Ses Türkiye Mabel Matiz Antidepresan sözleri! Mabel Matiz Antidepresan şarkı sözleri neler?
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Mabel Matiz'in yeni çıkan şarkısı Antidepresan şarkısının sözleri merak ediliyor. Sevilen şarkının sözleri arama motorlarında aratılıyor. İşte Mabel Matiz- Antidepresan sözleri! O Ses Türkiye Mabel Matiz Antidepresan sözleri! Mabel Matiz Antidepresan şarkı sözleri neler?
O Ses Türkiye yılbaşı programında Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını söyleyen Büşra Pekin'in ardından Mabel Matiz'in yeni çıkan şarkısı Antidepresan şarkısının sözleri aratıldı. İşte Mabel Matiz- Antidepresan sözleri! O Ses Türkiye Mabel Matiz Antidepresan sözleri! Mabel Matiz Antidepresan şarkı sözleri neler?
MABEL MATİZ & MERT DEMİR ANTİDEPRESAN ŞARKI SÖZLERİ!
Bazen geceleri oturup ağlıyorum.
Yorganın içine girip karalar bağlıyorum.
En yakın dostum şişelerin dibi.
Onun da 1 sonu var. Tıpkı senin gibi.
Bitmesin istedim uğraştım deli gibi.
Hâlâ son 1 sözüm var. Dinlersin beni dimi?
Gitme burdan. Sen olmadan ben asla yaşayamam.
Kesmiyor ne ilaç, ne antidepresan.
Çözemedim valla çok enteresan.
Kafayı yiyorum.