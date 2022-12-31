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Mabel Matiz- Antidepresan sözleri! O Ses Türkiye Mabel Matiz Antidepresan sözleri! Mabel Matiz Antidepresan şarkı sözleri neler?

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Mabel Matiz- Antidepresan sözleri! O Ses Türkiye Mabel Matiz Antidepresan sözleri! Mabel Matiz Antidepresan şarkı sözleri neler?

Mabel Matiz'in yeni çıkan şarkısı Antidepresan şarkısının sözleri merak ediliyor. Sevilen şarkının sözleri arama motorlarında aratılıyor. İşte Mabel Matiz- Antidepresan sözleri! O Ses Türkiye Mabel Matiz Antidepresan sözleri! Mabel Matiz Antidepresan şarkı sözleri neler?

O Ses Türkiye yılbaşı programında Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını söyleyen Büşra Pekin'in ardından Mabel Matiz'in yeni çıkan şarkısı Antidepresan şarkısının sözleri aratıldı. İşte Mabel Matiz- Antidepresan sözleri! O Ses Türkiye Mabel Matiz Antidepresan sözleri! Mabel Matiz Antidepresan şarkı sözleri neler?

MABEL MATİZ & MERT DEMİR ANTİDEPRESAN ŞARKI SÖZLERİ!

Bazen geceleri oturup ağlıyorum.

Yorganın içine girip karalar bağlıyorum.

En yakın dostum şişelerin dibi.

Onun da 1 sonu var. Tıpkı senin gibi.

Bitmesin istedim uğraştım deli gibi.

Hâlâ son 1 sözüm var. Dinlersin beni dimi?

Gitme burdan. Sen olmadan ben asla yaşayamam.

Kesmiyor ne ilaç, ne antidepresan.

Çözemedim valla çok enteresan.

Kafayı yiyorum.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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