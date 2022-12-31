Mabel Matiz'in yeni çıkan şarkısı Antidepresan şarkısının sözleri merak ediliyor. Sevilen şarkının sözleri arama motorlarında aratılıyor. İşte Mabel Matiz- Antidepresan sözleri! O Ses Türkiye Mabel Matiz Antidepresan sözleri! Mabel Matiz Antidepresan şarkı sözleri neler?

O Ses Türkiye yılbaşı programında Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını söyleyen Büşra Pekin'in ardından Mabel Matiz'in yeni çıkan şarkısı Antidepresan şarkısının sözleri aratıldı. İşte Mabel Matiz- Antidepresan sözleri! O Ses Türkiye Mabel Matiz Antidepresan sözleri! Mabel Matiz Antidepresan şarkı sözleri neler?

MABEL MATİZ & MERT DEMİR ANTİDEPRESAN ŞARKI SÖZLERİ!

Bazen geceleri oturup ağlıyorum.

Yorganın içine girip karalar bağlıyorum.

En yakın dostum şişelerin dibi.

Onun da 1 sonu var. Tıpkı senin gibi.

Bitmesin istedim uğraştım deli gibi.

Hâlâ son 1 sözüm var. Dinlersin beni dimi?

Gitme burdan. Sen olmadan ben asla yaşayamam.

Kesmiyor ne ilaç, ne antidepresan.

Çözemedim valla çok enteresan.

Kafayı yiyorum.