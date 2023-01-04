Maaşım yüzde 30 artarsa ne kadar olur? Emekli maaşım yüzde 30 artarsa ne kadar, kaç TL olur? Emekli maaşı hesaplama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30 çıkarıldığını müjdeledi. Bu gelişmenin ardından maaşım yüzde otuz artarsa ne kadar olur araştırması emekliler tarafından yapıldı. Peki, Maaşım yüzde 30 artarsa ne kadar olur? diyenler için Emekli maaşım yüzde 30 artarsa ne kadar, kaç TL , kaç para olur? İşte, Emekli maaşı hesaplama!

Maaşım yüzde 30 artarsa ne kadar olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30 çıkarıldığını müjdeledi. Bu gelişmenin ardından maaşım yüzde otuz artarsa ne kadar olur araştırması emekliler tarafından yapıldı. Peki, Maaşım yüzde 30 artarsa ne kadar olur? diyenler için Emekli maaşım yüzde 30 artarsa ne kadar, kaç TL, kaç lira olur? İşte, zamlı emekli maaşları!

EMEKLİ MAAŞIM YÜZDE 30 ARTARSA KAÇ TL OLUR?

Erdoğan'ın müjdesinin ardından emekliler zamlı maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte yüzde 30'luk zamma göre yeni maaşlar:

Mevcut maaş: 5.500 TL - Zamlı maaş: 7.150 TL

Mevcut maaş: 5.600 TL - Zamlı maaş: 7.280 TL

Mevcut maaş: 5.700 TL - Zamlı maaş: 7.410 TL

Mevcut maaş: 5.800 TL - Zamlı maaş: 7.540 TL

Mevcut maaş: 5.900 TL - Zamlı maaş: 7.670 TL

Mevcut maaş: 6.000 TL - Zamlı maaş: 7.800 TL

Mevcut maaş: 6.100 TL - Zamlı maaş: 7.930 TL

Mevcut maaş: 6.200 TL - Zamlı maaş: 8.060 TL

Mevcut maaş: 6.300 TL -Zamlı maaş: 8.190 TL

Mevcut maaş: 6.400 TL - Zamlı maaş: 8.320 TL

Mevcut maaş: 6.500 TL - Zamlı maaş: 8.450 TL

Mevcut maaş: 6.600 TL - Zamlı maaş: 8.580 TL

Mevcut maaş: 6.700 TL - Zamlı maaş: 8.710 TL

Mevcut maaş: 6.800 TL - Zamlı maaş: 8.840 TL

Mevcut maaş: 6.900 TL - Zamlı maaş: 8.970 TL

Mevcut maaş: 7.000 TL - Zamlı maaş: 9.100 TL

Mevcut maaş: 7.100 TL - Zamlı maaş: 9.230 TL

Mevcut maaş: 7.200 TL - Zamlı maaş: 9.360 TL

Mevcut maaş: 7.300 TL - Zamlı maaş: 9.490 TL

Mevcut maaş: 7.400 TL - Zamlı maaş: 9.620 TL

Mevcut maaş: 7.500 TL - Zamlı maaş: 9.750 TL

Mevcut maaş: 7.600 TL - Zamlı maaş: 9.880 TL

Mevcut maaş: 7.700 TL - Zamlı maaş: 10.010 TL

Mevcut maaş: 7.800 TL - Zamlı maaş: 10.140 TL

Mevcut maaş: 7.900 TL - Zamlı maaş: 10.270 TL

Mevcut maaş: 8.000 TL - Zamlı maaş: 10.400 TL

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ LİRA OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Ayrıca en düşük emekli maaşını 3 bin 500 liradan, 5 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bunu yılın ilk 6 ayı için olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.