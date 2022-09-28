Miktara göre değişkenlik gösterse de bankalar, maaşlarını taşıyanlara 7 bin 500 liraya kadar promosyon imkanı sunuyor. Diyanet, emeklilerin faizle çalışan bankalardan maaş promosyonu almasının caiz olup olmadığını açıkladı. Peki, Maaş promosyonu caiz mi? Emekli maaş promosyonu helal mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Banka Promosyonu caiz midir? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Maaş promosyonu caiz mi? Emekli maaş promosyonu helal mi? İşte detaylar haberimizde...

BANKA PROMOSYONU CAİZ MİDİR?

Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir.

Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur.