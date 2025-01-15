Ocak ayı itibarıyla açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş farklarının ödeneceği tarihler, çalışanlar için büyük önem taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar, maaş farklarının ödeme sürecine dair net bilgiler içeriyor. Maaş farklarının ne zaman ödeneceği sorusu, hem memurlar hem de emekliler için yakından takip ediliyor. Peki, maaş farkları ne zaman ödenecek?

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Maaş farklarının ödeme tarihi genellikle zam oranlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından belirlenir. Ocak 2025 zammı sonrasında, maaş farklarının ayın ikinci haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi, Siber Güvenlik Başkanlığı ile sanayi, ticaret ve teknolojiye ilişkin düzenlemeleri içeren 3 ayrı kanun teklifinin, TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.