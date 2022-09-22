Günlük hayatımızda birçok farklı kurum veya kuruluşta istenmekte olan maaş bordrosu nasıl alınır? Sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle vatandaşlar internet üzerinden maaş bordrosu alınır mı? Diye merak etmektedir. Peki, Maaş bordrosu nasıl alınır? İnternetten maaş bordrosu alınır mı? İnternetten onaylı maaş bordrosu nasıl alınır?

Farklı kurum veya kuruşların bizden istemekte olduğu belgelerden bir tanesi olan maaş bordrosu internet üzerinden alınabilmektedir. Bunu için e – devlet kapısı uygulamasını kullanarak maaş bordronuzu internet üzerinden alabilirsiniz. Peki, Maaş bordrosu nasıl alınır? İnternetten maaş bordrosu alınır mı? İnternetten onaylı maaş bordrosu nasıl alınır?

MAAŞ BORDROSU NASIL ALINIR?

E-Devlet kapısı sistemi üzerinden Maliye bakanlığı tarafından sağlanmakta olan e-bordro hizmet ile internet üzerinden maaş bordrosu almanız mümkün. Bu sayede olduğunuz yerden maaş bordronuza sahip olabilirsiniz. T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet kapısı şifreniz ile birlikte e-bordro hizmetini seçerek e-bordronuzu alabilirsiniz.