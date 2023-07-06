M5 metro durakları | M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı durakları hangileri?

M5 metro durakları, İstanbul'da yaşamakta olan ve oldukça verimli bir toplu taşıma aracı olan metroyu kullanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Üsküdar-Çekmeköy arasında yer alan M5 metro duraklarında seyahat edecek olan vatandaşlar M5 metro duraklarını araştırmakta. Peki, M5 metro durakları hangileri?

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M5 metro durakları, M5 metro hattını kullanacak olan kişiler tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. İki etap ile tamamlanan M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı duraklarını haberimiz içerisinde ele aldık. Böylece M5 metro durakları ve M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosu hakkında merak edilen birçok bilgiye erişebilirsiniz. Peki, M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı durakları hangileri? İşte M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı hakkında merak edilenler.

M5 METRO DURAKLARI HANGİLERİ?

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı durakları sırası ile şunlardır; Üsküdar İstasyonu, Fıstıkağacı İstasyonu, Bağlarbaşı İstasyonu, Altunizade İstasyonu, Kısıklı İstasyonu, Bulgurlu İstasyonu, Ümraniye İstasyonu, Çarşı İstasyonu, Yamanevler İstasyonu, Çakmak İstasyonu, Ihlamurkuyu İstasyonu, Altınşehir İstasyonu, İmam Hatip Lisesi İstasyonu, Dudullu İstasyonu, Necip Fazıl İstasyonu, Çekmeköy İstasyonlarından oluşmaktadır. M5 metro durakları toplamda 16 istasyondan oluşmaktadır. Ayrıca M5 Üsküdar-Çekmeköy Hattı, Anadolu Yakası'nın ikinci metro hattı ve Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattı olma özelliğini de taşımaktadır.

M5 METROSU SÜRELERİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Tek yönde bir seferin tamamlanma süresi ise ortalama 32 dakika sürmektedir. M5 Metro Duraklarından ortalama olarak 4 dakikada bir tren geçmektedir. Bu süreler göz önünde bulundurularak M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile kolay ve keyifli bir yolculuk geçirebilirsiniz. Ayrıca M5 metro hattı 06.00 - 24.00 saatleri arasında vatandaşların kullanımına açıktır. Bu süreler etkinlik günlerinde yapılan duyurular eşliğinde daha ileri bir tarihe ertelenebilir.

M5 METROSUNA AKTARMA NASIL YAPILIR?

M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosundan Üsküdar İstasyonu'nda, Marmaray, İETT ve deniz iskelelerine, Altunizade İstasyonu'nda, metrobüs işletmesine aktarma yapılabilir. Dudullu İstasyonu'nda, M8 Bostancı-Parseller metro hattına aktarma yapılabilir.

M5 METROSU İSTASYONLARI HAKKINDA

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yer almakta olan bütün istasyonlar yer altında bulunmaktadır. Ayrıca İstasyonların tamamında engelli erişimini de bulunmaktadır. M5 metrosunda peron ayırıcı kapı sistemi ve tam otomatik sürücüsüz işletme de bulunmaktadır.