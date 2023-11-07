İstanbul Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, metro seferleri iptal edildi. Peki, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı neden kapalı? 4. Levent metro ne zaman açılacak? İşte detaylar…

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı neden kapalı? 4. Levent metro ne zaman açılacak?

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metro seferleri iptal oldu. Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Peki, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı neden kapalı? 4. Levent metro ne zaman açılacak?İşte detaylar…

M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTI NEDEN KAPALI?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın 4.Levent istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunmasının ardından 4.Levent istasyonunun işletmeye kapatıldığı bildirildi. Şu an itibariyle seferlerin, Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında sürdüğü belirtildi.

4. LEVENT METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin ne zaman yeniden başlayacağı konusuna değinilmezken İBB çalışanlarının seferlerin yeniden başlatılması yönünde çalışmalarının devam ettiği gözlemleniyor.

#MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Sanayi Mahallesi-Hacıosman istasyonları arasında… — Metro İstanbul (@metroistanbul) November 7, 2023

İBB'DEN İNTİHAR AÇIKLAMASI: YARALI OLARAK KURTARILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "M2 Metrosu 4. Levent durağında intihar girişiminde bulunan bir kişi itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Metro durağının kapatılması sonrası bu hatta yer alan otobüs talebinde ciddi bir artış olduğu için ek seferler devreye alındı."