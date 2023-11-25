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M2 Metrosu neden kapalı, ne zaman açılacak, ne zamana kadar kapalı kalacak? M2 Yenikapı-Hacıosman- Taksim-Kabataş seferleri neden durduruldu?

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Metro İstanbul, valiliğin aldığı karara uygun olarak bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları açıkladı. Peki, M2 Metrosu neden kapalı, ne zaman açılacak, ne zamana kadar kapalı kalacak? M2 Yenikapı-Hacıosman- Taksim-Kabataş seferleri neden durduruldu? İşte detaylar…

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri sebebiyle M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletme dışında olacak. Peki, M2 Metrosu neden kapalı, ne zaman açılacak, ne zamana kadar kapalı kalacak? M2 Yenikapı-Hacıosman- Taksim-Kabataş seferleri neden durduruldu? İşte detaylar…

M2 METROSU NEDEN KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği'nin kararı nedeniyle bugün saat 12.00'den itibaren M2 Metrosu Taksim İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılacak.

M2 Metrosu neden kapalı, ne zaman açılacak, ne zamana kadar kapalı kalacak? M2 Yenikapı-Hacıosman- Taksim-Kabataş seferleri neden durduruldu?

M2 YENİKAPI-HACIOSMAN VE TAKSİM-KABATAŞ SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar erkek şiddetine karşı alanlarda olacak. İstanbul'da da bugün saat 16.00'da Mecidiyeköy'de toplanılacak. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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Hacıosman Taksim 3. Sayfa Gündem Yaşam Güncel Haberler

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