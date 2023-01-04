M1B Yenikapı Kirazlı metrosu neden çalışmıyor? M1B Yenikapı Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? Kirazlı metrosu arıza mı var?
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Kirazlı- Yenikapı metro hattında sabah saatlerinde meydana gelen sefer aksaklığının ardından vatandaşlar M1B Yenikapı Kirazlı metrosu neden çalışmıyor? M1B Yenikapı Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? Kirazlı metrosu arıza mı var? sorularını araştırdı. Peki, M1B Yenikapı Kirazlı metrosu neden çalışmıyor? M1B Yenikapı Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? Kirazlı metrosu arıza mı var? Detaylar haberimizde.
4 Ocak günü sabah saatlerine M1B Kirazlı metrosunda meydana gelen arızanın ardından seferler durdu. İşe, okula giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Merak edilenler arasında ise M1B Yenikapı Kirazlı metrosu neden çalışmıyor? M1B Yenikapı Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? Kirazlı metrosu arıza mı var? soruları yer alıyor. İşte detaylar...
M1B YENİKAPI- KİRAZLI METROSU NEDEN ÇALIŞMIYOR?
4 Ocak günü sabah saatlerinde metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Henüz neden sorun yaşandığına dair bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama gelmesiyle beraber haberimizi güncelleyeceğiz.