M1B Yenikapı Kirazlı metrosu neden çalışmıyor? M1B Yenikapı Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? Kirazlı metrosu arıza mı var?

Kirazlı- Yenikapı metro hattında sabah saatlerinde meydana gelen sefer aksaklığının ardından vatandaşlar M1B Yenikapı Kirazlı metrosu neden çalışmıyor? M1B Yenikapı Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? Kirazlı metrosu arıza mı var? sorularını araştırdı. Peki, M1B Yenikapı Kirazlı metrosu neden çalışmıyor? M1B Yenikapı Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? Kirazlı metrosu arıza mı var? Detaylar haberimizde.