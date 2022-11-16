M11 METROSU AÇILIYOR! İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu için geri sayım başladı. Peki, yeni metro hattı ne zaman açılacak, İstanbul havalimanı metrosunun güzergâhı ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Dünyanın en büyük hava alanlarından biri olan İstanbul Havaalanı metrosuna kavuşuyor.2016 yılında yapımına başlatılan hattın ne zaman açılacağını ve hat güzergahını merak ediliyor. Peki, İstanbul Havaalanı metrosu ne zaman açılacak? Hattın güzergahı ne olacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL HAVALİMANIMETROSU NE ZAMAN AÇILIYOR?

İstanbul Havalimanı Metrosu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp Göktürk-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Proje, 37 buçuk kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlıyor.

Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometreyle Türkiye'nin en hızlısı.

İstanbul Havalimanı Metro hattı açıldığında yolcular hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmuş olacak.

Metro hattının en geç Aralık ayının başında hizmete alınması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA LİMANI METRO HATTI'NIN GÜZERGAHI NE?

Duraklar ve bağlantı noktaları şu şekilde:

Gayrettepe (M2 Yenikapı - Hacıosman Metro ve Zincirlikuyu Metrobüs Bağlantısı)

Kağıthane (M7 Mahmutbey - Mecidiyeköy Bağlantısı)

Hasdal

Kemerburgaz

Göktürk

İhsaniye

Uydu Terminali

İstanbul Havalimanı

Kargo Terminali

Arnavutköy-1

Arnavutköy-2

Fenertepe

Kayaşehir Merkez (M3 Kirazlı - Başakşehir Metro Bağlantısı)

Olimpiyat (M9 Bahariye - Olimpiyat Metro Bağlantısı)

Halkalı Stadı

Halkalı (M1B Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro ve Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı