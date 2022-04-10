M10 Token nasıl alınır? Mesut Özil coin hangi borsada?

M10 Token nasıl alınır? Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kripto parasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Futbol dünyasındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Mesut Özil, futbol dışındaki alanlarda da kendini gösteriyor. Mesut Özil'in kripto parası M10 Token nedir, nasıl alınır? Mesut Özil coin hangi borsada? sorularını sizler için cevapladık.

Mesut Özil, geçtiğimiz yıl kurduğu 10Streetwear isimli markanın bünyesinde piyasa süreceği kripto paranın ismini açıklamıştı. Konu ile ilgili çok fazla detay vermeyen ve hayranlarını heyecanlandıran Özil sosyal medya hesabından ''Çok yakında'' paylaşımı yaptı. Daha önce Bitcoin mi? Ethereum mu? anketi başlatan Özil, kripto parasının adını M10 Token olarak açıkladı. Bunun ardından taraftarlar M10 Nasıl alınır? sorusuna cevap aramaya başladı.

M10 TOKEN NEDİR?

M10 Token Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in kripto parasının adıdır.

M10 TOKEN NASIL ALINIR?

M10 token alabilmek için ilk önce GAMI satın almak gerekiyor. Bunun nedeni Mesut Özil'in Tokeni bu platform üzerinden alım-satım işlemleri yapmaya uygun olmasıdır. GAMI alım-satımıise şu şekilde yapılmaktadır;

1) Google Chrom'e metamask harici cüzdan kurulurve bu cüzdan Binance Smart Chain ağına eklenir.

2) BNP satın alınır ve belirtilen ağ üzerinden cüzdana yatırılır. PancakeSwap üzerinden cüzdana bağlantı yapılır.

3) 0x123a887ef31b432ef10a2b5e4531f52cec7e75 kontrat adresi sayesinde GAMI alım satımı yapılabilmektedir.

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