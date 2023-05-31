M tipi cezaevi hangi suçları kapsar? M tipi cezaevi nedir? M tipi cezaevine hangi suçlular girer, cezaevi nerelerde var?

Cezaevleri hükümlü ya da tutukluların içerisinde tutuldukları özel güvenlikli yapılardır. Her tür cezaevi farklı türde suçları kapsar. Peki M tipi cezaevi hangi suçları kapsar? M tipi cezaevi nedir? Kimler yatar? M tipi cezaevi nerelerde var? M tipi cezaevine hangi suçlular girer?

Cezaevleri hükümlü ve tutukluların üzerine isnat edilen suçların türüne göre harflerle isimlendirilir. Mahkum yakınları tarafından özellikle araştırılan bir konu M tipi cezaevi nedir? M tipi cezaevinde kimler kalır? M tipi cezaevi hangi suçları kapsar? M tipi cezaevi nerelerde var? çok merak ediliyor. M tipi cezaevi nedir? İşte detaylar…

M TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların yakınları tarafından çokça merak edilen bir konu olan M tipi cezaevi nedir? ve M tipi cezaevine hangi suçlular girer sorularına cevap aranıyor. Mahkemelerce haklarında hüküm veya tutukluluk kararı çıkarılan kişiler üzerlerine isnat edilen suçlara göre farklı türde cezaevlerine gönderilmektedir. Mahkumlar aileleriyle sadece belirli gün ve saatlerde görüşebilmektedir. Aynı zamanda bu tip cezaevlerinde mahkumlar için psikolog da bulunmaktadır. Türkiye'de toplamda 21 adet M tipi cezaevi bulunmaktadır. Yüksek güvenlik önlemleriyle korunan bu cezaevinde mahkumlar çeşitli suçlardan tutuklu veya hükümlü olabilmektedir. Dışarıyla iletişimin neredeyse tamamen kesildiği cezaevinde haftanın belirli günlerinde ankesörlü telefonla mahkumlar aileleriyle görüşebilmektedir. Kış aylarında kalorifer kullanıldığı, iki katlı olduğu ve mahkumların banyo ve yemek hizmetini alabildiği gözlemlenmektedir. M tipi cezaevlerinde mahkumlar; 4, 6, 8 ve 10 kişilik odalarda kalabilmektedir. Aynı zamanda 6 disiplin hücresi bulunmaktadır. Gerekli durumlarda bu hücreler kullanılmaktadır.

M TİPİ CEZAEVİ HANGİ SUÇLARI KAPSAR?

M tipi cezaevlerinde kimlerin yattığı genellikle çok merak edilen bir konudur. Bu cezaevleri genellikle suçun mahiyetine göre mahkumlarla dolmaktadır. Mahkum yakınları genellikle M tipi cezaevine hangi suçlular girer? Sorusunu sormaktadır. Bu tip cezaevinde cinayet ve gasp zanlıları, terör ve teröre yardım eden mahkumlar, taciz veya tecavüz suçlarına karışan zanlılar tutulmaktadır.

M TİPİ CEZAEVİNE HANGİ SUÇLULAR GİRER?

Mahkemelerce hakkında isnat edilen suç sonrası M tipi cezaevlerine gönderilen mahkumlar burada ceza süresini geçirmektedir. M tipi cezaevleri farklılıkları sebebiyle bu harf ile adlandırılmaktadır. Bu tip cezaevine gönderilen mahkumların suçları çeşitlilik gösterebilmektedir. Fakat genellikle teröre, devlete ve topluma yönelik suç işlemiş mahkumlar kalmaktadır. Bu yüzden bu tip cezaevleri yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. M tipi cezaevine bakıldığında cezaevinin mahkumları da cezaevinin tipini belirlemektedir. Bu mahkumların işledikleri suçlar arasında genellikle taciz, tecavüz, terör, siyasi suçlar ve gasp gibi durumların yer almakta olduğu ifade edilebilir.

M TİPİ CEZAEVİ NERELERDE VAR?

Bu tipteki cezaevleri yüksek güvenlikli ve özel korunaklı olarak bilinmektedir. Mahkemelerce bu cezaevine gönderilen kişiler ceza süresini burada tamamlamaktadır. M tipi cezaevinde bulunan mahkumlar aldıkları cezaları bu tip cezaevlerinde yatarak geçirmektedirler. Türkiye'de 21 adet M tipi cezaevi bulunmaktadır.