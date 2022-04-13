M. Tel Aviv - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? M. Tel Aviv - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
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Euroleague 23. Hafta maçında M. Tel Aviv - Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. M. Tel Aviv - Fenerbahçe maçı öncesi maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, hangi hakem yönetecek gibi soruların cevabı merak ediliyor.
Euroleague23. Hafta maçında heyecanla beklenen,M. Tel Aviv - Fenerbahçe maçı Menora Mivtachim Arena'da oynanacak. Ligde 5.sırada bulunan M. Tel Aviv galibiyet bekliyor. Play-off şansı bulunmayan fener ise rakibini yenmek istiyor. Basket severlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim?M. Tel Aviv - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?M. Tel Aviv - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…
M. Tel Aviv - Fenerbahçe maçı 13 Nisan 2022'de saat 19.30'da Menora Mivtachim Arena'da oynanacak.
M. Tel Aviv - Fenerbahçe maçı Bein Sports 3 kanalından yayınlanacak.
M. Tel Aviv - Fenerbahçe maçını izlemek için Bein Sports kullanıcısı olmalısınız.