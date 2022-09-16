Ehliyet, belirli bir aracın şoförünün, sürüş yetkisinin ve yeterli bilgisinin olduğunu gösteren kart olarak tanımlanıyor. Farklı tipte ve büyüklükteki araçların sürüş yetkisini belirlemek adına farklı ehliyet sınıfları bulunuyor. Ehliyet türleri kullanılacak olan taşıtın özelliklerine göre belirleniyor. Peki, M sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? M sınıfı ehliyet nedir?

Gerek motorlu gerekse motorsuz araçların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri adına, kullanıcılar sürücü belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Kişiler sürücü belgesi alabilmek için ilk etapta hangi tür aracı kullanacaklarına karar vermelidir. Çünkü her araç için aynı ehliyet verilmez. Peki, M sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? M sınıfı ehliyet nedir? İşte detaylar haberimizde...

M SINIFI EHLİYET NEDİR?

M ehliyet nedir sorusu, birçok sürücünün merak ettiği konulardan sayılıyor. Diğer adıyla Moped, geçerlilik süresi 10 yıl olan bir ehliyet tipi olarak biliniyor.

M SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANABİLİR?

M sınıfı ehliyet sahipleri 2, 3 ya da 4 tekerlekli motorlu bisiklet kullanabiliyor.

En fazla 4 KW şartı aranıyor ve bu ehliyetle sürülen motorlu bisikletlerde en fazla 45 km/h hız yapılabiliyor. M sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır veya m ehliyet hangi araçları kullanır sorularının ortak cevabı bu şekilde cevaplanabiliyor.

M SINIFI EHLİYET İÇİN YAŞ SINIRI NEDİR?

M sınıfı ehliyet alabilmek için en az 16 yaşında olmak gerekiyor.

Bu ehliyet çeşitlerinin dışında yer alan H sınıfı ehliyet, engelli bireylere verilen ehliyet tipi olarak geçiyor. Bu ehliyeti alabilmek için ilkokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Burada yer almayan ikinci ehliyet ise stajyer ehliyet olarak geçiyor. Yaygın olarak kullanılmaması nedeniyle stajyer ehliyet nedir sorusu sıkça merak edilen konular arasında bulunuyor. Bu ehliyet tipi, stajyer bireylere veriliyor. Son zamanlarda kullanım kolaylığı açısından oldukça popüler olan elektrikli motorlar ise ehliyet gerektirmeyen araçlar içinde yer alıyor.