M. City teknik direktörü kimdir, ismi ne? Pep Guardiola kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? Pep hangi takımı çalıştırıyor?

M. City - İnter Şampiyonlar Ligi final maçına sayılı dakikalar kala futbol severler Manchester City'nin teknik direktörü kimdir merak etti. Peki, M. City teknik direktörü kimdir, ismi ne? Pep Guardiola kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? Pep Guardiola hangi takımın teknik direktörüdür? İşte detaylar...

İngiltere'nin en köklü ve en başarılı kulüplerinden olan M. City'nin teknik direktörü kimdir, ismi nedir merak edildi. Peki, M. City teknik direktörü kimdir, ismi ne? Pep Guardiola kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? Pep Guardiola hangi takımın teknik direktörüdür? M. City'nin yeni teknik direktörü Pep Guardiola mı? İşte bilgiler...

M. CİTY'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dır.

PEP GUARDİOLA KİMDİR?

Josep "Pep" Guardiola i Sala (d. 18 Ocak 1971, Santpedor), İspanyol teknik direktör ve eski millî futbolcudur. İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City takımının teknik direktörüdür.

Kariyeri

Kulüp kariyeri

Lakabı "Pep" olan Guardiola kariyerine amatör olarak Gimnàstic de Manresa takımında başlamış ardından 13 yaşında FC Barcelona'nın altyapı kulübü olan FC Barcelona B'ye geçti. Yaklaşık 6 yıl FC Barcelona'nın altyapısında oynayan Guardiola, 1990 yılında profesyonel oldu. FC Barcelona ile La Liga'daki ilk maçına 16 Aralık 1990 tarihinde Cádiz CF ile oynanan maçta çıktı. Defansif orta saha futboluyla öne çıkan futbolcu, 1997 yılında José Mari Bakero'dan takım kaptanlığını devraldı. 1990-2001 yılları arasında FC Barcelona ile ligde 263, toplamda ise 379 maça çıktı. Guardiola, 17 Haziran 2001 tarihinde Valencia oynanan lig maçıyla FC Barcelona kariyerini noktaladı.

FC Barcelona'dan ayrıldıktan sonra İtalya'ya geçerek Brescia Calcio ve AS Roma takımlarında oynadı. Ancak burada fazla başarılı olamadı ve Nandrolon testinin pozitif çıkıp 4 ay ceza almasıyla İtalya'daki kariyerine son verdi.

İtalya kariyerinden sonra Katar'ın El-Ehli ve Meksika'nın Dorados de Sinaloa takımlarında oynadıktan sonra futbol hayatını noktaladı.

Millî takım kariyeri

millî takımının formasını ilk olarak 21 yaşında iken 14 Ekim 1992 tarihli Kuzey İrlanda maçında giydi. 1992 Yaz Olimpiyatları, futbol kategorisinde altın madalya kazanırken, ülkesinin 1994 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrolarında da yer aldı. 47 kere millî olup 5 gol atan Guardiola, 14 Kasım 2001 tarihinde Meksika ile oynanan dostluk maçıyla millî takımı bıraktı. Guardiola, ayrıca resmi olarak tanınmayan Katalonya'nın formasını da 7 kez giydi.