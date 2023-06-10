UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına sayılı saatler kala futbol severler maçın ilk 11'inde kimler var merak etti. Peki, M. City - Inter ilk 11 belli oldu mu, kadroda kimler var? Şampiyonlar Ligi final maçı maç kadrosu netleşti mi, kimler kadroda olmayacak? İşte ilk 11 ve muhtemel 11...

Dünya Kupası final maçından sonra tüm dünyanın heyecanla beklediği sezonun en büyük 2. final maçı bugün oynanacak. Bugün Manchester City ve İnter Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Maçta ilk 11 belli oldu mu merak edildi. Peki, M. City - Inter ilk 11 belli oldu mu, kadroda kimler var? Şampiyonlar Ligi final maçı maç kadrosu netleşti mi, kimler kadroda olmayacak? İşte detaylar...

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2023 Şampiyonlar Ligi final maçı bugün yani 10 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 22:00 'da başlayacaktır. Maç TV8'de canlı olarak verilecek.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 68'inci ve organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 31'inci final karşılaşmasıdır. Karşılaşma, 10 Haziran 2023'te Covid-19 pandemisi yüzünden ertelenen finaller nedeniyle İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.

MANCHESTER CİTY - İNTER İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Henüz ilk 11 açıklanmadı, fakat muhtemel 11'ler şöyle.

M City muhtemel 11:

Ederson

Walker

Dias

Ake

Stones

Rodri

Bernardo Silva

De Bruyne

İlkay

Grealish

Erling Haaland

İnter muhtemel 11: