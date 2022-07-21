M. Başakşehir - Netanya maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 21 Temmuz Perşembe Başakşehir - Netanya maçı başladı mı, maçı canlı izle?

Başakşehir - Netanya maçında ilk yarı oynanıyor. Maç tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciler, M. Başakşehir - Netanya maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 21 Temmuz Perşembe Başakşehir - Netanya maçı başladı mı? merak ediyor. Ayrıntılar sizlerle...

BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

M.Başakşehir - Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı 21 Temmuz Perşembe saat 20:45'de başladı.

BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

M.Başakşehir - Netanya maçını TRT Spor'dan canlı şekilde izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BAŞLADI MI?

Maç 20:45'de başladı. Maçta şuanda Netanya 1-0 önde.

BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maccabi Netanya maçta 1-0 önde. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.

Netanya'nın golleri:

2. dakika : Itzhak

BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı TRT Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.

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