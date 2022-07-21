M. Başakşehir - Netanya maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 21 Temmuz Perşembe Başakşehir - Netanya maçı başladı mı, maçı canlı izle?
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Temsilcimiz Başakşehir bugün UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçında Netanya ile karşılaşıyor. Maçın başlamasıyla birlikte maç kaç kaç, golleri kim attı merak ediliyor. Canlı takip için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Peki, M. Başakşehir - Netanya maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 21 Temmuz Perşembe Başakşehir - Netanya maçı başladı mı? İşte detaylar...
Başakşehir - Netanya maçında ilk yarı oynanıyor. Maç tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciler, M. Başakşehir - Netanya maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 21 Temmuz Perşembe Başakşehir - Netanya maçı başladı mı? merak ediyor. Ayrıntılar sizlerle...
BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
M.Başakşehir - Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı 21 Temmuz Perşembe saat 20:45'de başladı.
BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
M.Başakşehir - Netanya maçını TRT Spor'dan canlı şekilde izleyebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BAŞLADI MI?
Maç 20:45'de başladı. Maçta şuanda Netanya 1-0 önde.
BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?
Maccabi Netanya maçta 1-0 önde. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.
Netanya'nın golleri:
- 2. dakika : Itzhak
BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇINI CANLI İZLE!
Maçı TRT Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.