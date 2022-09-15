M.Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? M.Başakşehir - Fiorentina maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen M.Başakşehir - Fiorentina bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan M.Başakşehir - Fiorentina maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, M.Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada M. Başakşehir - Fiorentina karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi M. Başakşehir - Fiorentina maçı şifresiz mi? M. Başakşehir - Fiorentina maçı hakemi kim? M. Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. M. Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? M. Başakşehir - Fiorentina maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
M. Başakşehir ile Fiorentina arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
M.Başakşehir-Fiorentina Maçı, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak.
M.Başakşehir-Fiorentina Maçı, saat 22:00 başlayacak.
M. Başakşehir ve Fiorentina, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.