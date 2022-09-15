UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen M.Başakşehir - Fiorentina bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan M.Başakşehir - Fiorentina maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, M.Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada M. Başakşehir - Fiorentina karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi M. Başakşehir - Fiorentina maçı şifresiz mi? M. Başakşehir - Fiorentina maçı hakemi kim? M. Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. M. Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? M. Başakşehir - Fiorentina maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

15-09-2022 M.BAŞAKŞEHİR VS FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

M. Başakşehir ile Fiorentina arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

M.BAŞAKŞEHİR-FİORENTİNA MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

M.BAŞAKŞEHİR-FİORENTİNA MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

M.BAŞAKŞEHİR-FİORENTİNA MAÇI HANGİ GÜN?

M.Başakşehir-Fiorentina Maçı, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak.

M.BAŞAKŞEHİR-FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

M.Başakşehir-Fiorentina Maçı, saat 22:00 başlayacak.

M.BAŞAKŞEHİR-FİORENTİNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

M. Başakşehir ve Fiorentina, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.