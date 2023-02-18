Üye Girişi
Haberi Paylaş

M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ertelendi mi? M.Başakşehir - Beşiktaş maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Gündem Haberleri

M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ertelendi mi? M.Başakşehir - Beşiktaş maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Normal şartlar altında 18 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ertelendi mi? Merak ediliyor. Deprem nedeniyle birçok lig maçının ertelenmesinin ardından M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ertelendi mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ertelendi mi? M.Başakşehir - Beşiktaş maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Deprem izolatörü sistemi, Türkiye'de ilk kez Başakşehir'deki konutlarda kullanıldıDeprem izolatörü sistemi, Türkiye'de ilk kez Başakşehir'deki konutlarda kullanıldı
Beşiktaş'tan ayrılan Josef'ten itiraf: Fenerbahçeliler'den özür diliyorumBeşiktaş'tan ayrılan Josef'ten itiraf: Fenerbahçeliler'den özür diliyorum
Josef de Souza'dan duygusal ayrılık mesajı AçıklamasıJosef de Souza'dan duygusal ayrılık mesajı Açıklaması

M. Başakşehir - Beşiktaş maçı ertelendi mi? Birçok farklı karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle bugün oynanacak olan karşılaşmaların da ertelenip, ertelenmediği internet üzerinde futbolseverler tarafından araştırılmakta. M.Başakşehir - Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşmanın güncel detayları merak konusu oluyor. Peki, M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ertelendi mi? M.Başakşehir - Beşiktaş maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

M.BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normal şartlar altında bugün oynanması beklenen M.Başakşehir - Beşiktaş maçı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından diğer birçok maç gibi ileri bir tarihe ertelendi. Buna göre M.Başakşehir - Beşiktaş maçı, 18 Şubat Cumartesi günü oynanmayacak.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Başakşehir Beşiktaş Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title