Normal şartlar altında 18 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ertelendi mi? Merak ediliyor. Deprem nedeniyle birçok lig maçının ertelenmesinin ardından M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ertelendi mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ertelendi mi? M.Başakşehir - Beşiktaş maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

M. Başakşehir - Beşiktaş maçı ertelendi mi? Birçok farklı karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle bugün oynanacak olan karşılaşmaların da ertelenip, ertelenmediği internet üzerinde futbolseverler tarafından araştırılmakta. M.Başakşehir - Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşmanın güncel detayları merak konusu oluyor. Peki, M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ertelendi mi? M.Başakşehir - Beşiktaş maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

M.BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normal şartlar altında bugün oynanması beklenen M.Başakşehir - Beşiktaş maçı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından diğer birçok maç gibi ileri bir tarihe ertelendi. Buna göre M.Başakşehir - Beşiktaş maçı, 18 Şubat Cumartesi günü oynanmayacak.