M. Başakşehir - Antalyaspor maçı canlı izle! 27 Aralık Süper Lig M. Başakşehir - Antalyaspor maçı canlı izleme linki var mı, saat kaçta, hangi kanalda
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Süper Lig, Dünya Kupası arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 16. haftanın ilk maçları oynanacak. İlk maçlardan birisi de M. Başakşehir - Antalyaspor maçı oldu. Maçı canlı izlemek isteyenler Google'da, M. Başakşehir - Antalyaspor maçı canlı izle! 27 Aralık Süper Lig M. Başakşehir - Antalyaspor maçı canlı izleme linki var mı? Maç saat kaçta, hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın yerleri...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Bu hafta 16. hafta maçları oynanacak. Peki, M. Başakşehir - Antalyaspor maçı canlı izle! 27 Aralık Süper Lig M. Başakşehir - Antalyaspor maçı canlı izleme linki var mı?
Medipol Başakşehir FK - Fraport TAV Antalyaspor maçı 27 Aralık 2022 Salı günü yani bu akşam saat 17:00'da başladı.
Medipol Başakşehir FK - Fraport TAV Antalyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
HALİL UMUT MELER(Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET SALİH MAZLUM(2. Yardımcı Hakem)
DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)
ALPER ULUSOY(VAR)
METE KALKAVAN(AVAR)
HİKMET ÖKSÜZOĞLU(Gözlemci)
ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)
SUAT ÇOBAN(Temsilci)
MUSTAFA SİNAN BOZ(Temsilci)
ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)
Maç, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.