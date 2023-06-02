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M.A.M. nedir? Oğuzhan Uğur M.A.M. ne demek? M.A.M. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ne anlama geliyor?

M.A.M. nedir? Oğuzhan Uğur M.A.M. ne demek? M.A.M. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ne anlama geliyor?

Gündem Haberleri

Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı birçok programın yanı sıra M.A.M.'da merak edilen programlar arasında yer alıyor ve anlamı tam olarak internet üzerinde araştırılıyor. Peki, M.A.M. nedir? Oğuzhan Uğur M.A.M. ne demek? M.A.M. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ne anlama geliyor?

M.A.M. nedir? Sorusu, özellikle son zamanlarda sosyal medya üzerinde sıklıkla paylaşılan gönderilerde ve youtube videolarında yer almakta. Bu sebeple M.A.M. nedir? Sorusu vatandaşların gündeminde yer almanın yanı sıra M.A.M. nedir? Şeklinde araştırılıyor. Peki, M.A.M. nedir? Oğuzhan Uğur M.A.M. ne demek? M.A.M. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ne anlama geliyor?

M.A.M. NEDİR?

Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı, ülkenin önemli siyasetçilerinin programa konuk olduğu, gençlerin ve gazetecilerin soru sormak için yer aldığı bir programdır. Mevzular Açık Mikrofon yeni bölümleriyle Youtube'da yayınlanıyor. Şu ana kadar birçok farklı bölümde, birçok farklı siyasetçi Mevzular Açık Mikrofon'a konuk olarak katılmaya hak kazandı. Program, youtube üzerinde milyonlarca izlendi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Oğuzhan Uğur Gündem Politika Haberler

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