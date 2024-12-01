Lyon Nice CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Lyon Nice hangi kanalda, maçı ne zaman?

Lyon Nice maçı hangi kanalda? Lyon Nice maçı öncesi Lyon Nice maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Lig 1'in önemli mücadelelerinden Lyon Nice maçı detayları araştırılıyor. Peki, Lyon Nice maçını hangi kanal veriyor? İşte Lyon Nice maçı yayın bilgisi haberimizde! Lyon Nice CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

LYON NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon ile Nice arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

LYON NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon Nice maçı, 1 Aralık Pazar günü oynanacak.

Lyon Nice maçı, saat 19:00'da başlayacak.

LYON NİCE MAÇI KAÇ KAÇ?

Lyon Nice maçı henüz başlamadı.

LYON NİCE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FLyon ve Nice, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Lyon'da, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak.