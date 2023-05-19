Lyon Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon Monaco maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Lig 1'de hedeflerine ulaşmak isteyen Lyon Monaco takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Lyon Monaco maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Lyon Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Lyon Monaco maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Lyon Monaco maçı ile ilgili tüm detaylar...