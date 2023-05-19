Lyon Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon Monaco maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?
Gündem Haberleri
Lig 1'de hedeflerine ulaşmak isteyen Lyon Monaco takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Lyon Monaco maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Lyon Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Lyon Monaco maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Lyon Monaco maçı ile ilgili tüm detaylar...
Lyon Monaco maçı saat kaçta? Lig 1'de hedeflerine ulaşmak isteyen Lyon Monaco takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Lyon Monaco maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Lyon Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Lyon Monaco maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Lyon Monaco maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Lyon- Monaco maçı bu akşam saat 22.00'de başladı..
Lyon- Monaco maçı Bein Sports 5'ten canlı olarak yayınlanacak.
Lyon- Monaco maçıLyon'da, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanıyor.