Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Lyon Marsilya maçı hangi kanalda? Lyon Marsilya maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lyon Marsilya maçını hangi kanal veriyor? İşte Lyon Marsilya maçı yayın bilgisi haberimizde!

LYON MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon ile Marsilya arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

LYON MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon Marsilya Maçı, 22 Eylül Pazar günü oynanacak. Lyon Marsilya maçı, saat 21:45'da başlayacak.

LYON MARSİLYA MAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Lyon Marsilya maçı 11'leri henüz açıklanmadı.

LYON MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lyon ve Marsilya, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Lyon'da, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak.