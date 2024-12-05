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Lyon küme düştü mü 2025? Lyon neden küme düştü?

Lyon küme düştü mü 2025? Lyon neden küme düştü?
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Mali anlamda sıkıntılar yaşayan ve transfer yasağı ile maaş bütçesini kısıtlama cezasına çarptırılan Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon için bomba bir iddia ortaya atıldı. Peki, Lyon küme düştü mü 2025?

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a mali durumları nedeniyle küme düşme cezası verildiği iddia edildi. Köklü kulübe sezon sonuna kadar transfer yasağı ve maaş bütçesini kısıtlama cezası da getirilmişti. 6 yıldır zarar eden Fransız ekibinin borcunun 450 milyon eurodan 608 milyon euroya yükseldiği tespit edildi. Lyon küme düştü mü 2025?

LYON KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Eurosport'ta yer alan habere göre; Fransa Futbol Federasyonu, Lyon'u mali tablosundaki kötü durum sebebiyle küme düşürdü. Federasyonun söz konusu cezayla ilgili resmi kararı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Fransız ekibinin 6 yıldır mali anlamda zarar ettiği biliniyordu.

508 MİLYON EURO BORÇ VAR

Fransız futbolunun mali denetim organı DNCG'nin raporuna göre, kulübün borcu 450 milyon eurodan 508 milyon euroya yükseldi. Bu durum, Lyon için ağır yaptırımları beraberinde getirdi. DNCG, kulübün mali sıkıntıları nedeniyle transfer yasağı ve maaş bütçesinde kısıtlamalar getirdi. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda, mali durum iyileştirilmezse Lyon'un Ligue 2'ye düşürülebileceği belirtilmişti.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ RAKİBİ

Lyon, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye rakip oldu. Siyah-beyazlılar Gedson Fernandes'in attığı golle Fransız ekibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe ise Lyon'u 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de ağırlayacak.

LİGDEKİ DURUMU

Bu sezonun sonuna kadar transfer yasağı ve maaş bütçesi kısıtlama cezası alan Ligue 1'de oynadığı 13 maçta topladığı 22 puanla 5. sırada yer alıyor. Fransız ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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