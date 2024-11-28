Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon mali kriz nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Ligue 1'in önemli takımlarından olan Lyon, ciddi finansal sorunlar nedeniyle küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.Lyon küme düştü mü?

LYON KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Lyon'un mevcut mali durumu Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) dikkatini çekti. FFF ise mali kriz nedeni ile Fransız takım Lyon'a önemli yaptırımlar uygulandı. Finansal kriz yaşayan ve yaptırımla karşılaşan Lyon'un sadece Ligue 1'deki geleceği değil, aynı zamanda önemli oyuncularının geleceği de kritik görünüyor.

Haberde, Lyon'un küme düşmemesi için toplam borcunun 500 milyon Euro'luk kısmını ödemesi gerektiğine yer verildi.

Lyon'un, Rayan Cherki ve Malick Fofana gibi genç yıldızlarını satarak 100 milyon Euro'luk gelir elde etmek istediği ifade edildi.

Kulüp kötü mali yönetim nedeniyle ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Fransa Futbol Federasyonu Lyon'a sezon sonuna kadar da transfer yasağı getirdi.Lyon küme düştü mü?

Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon'un mali durumu nedeniyle 'geçici' küme düşme ve transfer yasağı cezası aldığı iddia edildi. Peki, Lyon küme düştü mü?

Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon mali kriz nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Ligue 1'in önemli takımlarından olan Lyon, ciddi finansal sorunlar nedeniyle küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.Lyon küme düştü mü?

LYON KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Lyon'un mevcut mali durumu Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) dikkatini çekti. FFF ise mali kriz nedeni ile Fransız takım Lyon'a önemli yaptırımlar uygulandı. Finansal kriz yaşayan ve yaptırımla karşılaşan Lyon'un sadece Ligue 1'deki geleceği değil, aynı zamanda önemli oyuncularının geleceği de kritik görünüyor.

Haberde, Lyon'un küme düşmemesi için toplam borcunun 500 milyon Euro'luk kısmını ödemesi gerektiğine yer verildi.

Lyon'un, Rayan Cherki ve Malick Fofana gibi genç yıldızlarını satarak 100 milyon Euro'luk gelir elde etmek istediği ifade edildi.

Kulüp kötü mali yönetim nedeniyle ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Fransa Futbol Federasyonu Lyon'a sezon sonuna kadar da transfer yasağı getirdi.