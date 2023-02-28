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Lyon - Grenoble maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon - Grenoble maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

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Lyon - Grenoble maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon - Grenoble maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün Fransa Kupası maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Lyon - Grenoble karşılaşması oldu. Peki, Lyon - Grenoble maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon - Grenoble maçı nerede oynanıyor? Lyon - Grenoble maçı şifresiz mi? Lyon - Grenoble maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

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Lyon - Grenoble maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Lyon - Grenoble maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon - Grenoble maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Lyon - Grenoble Fransa Kupası maçı 28 Şubat 2023 Salı yani bu akşam saat 23:10 'da başlayacak.

Lyon - Grenoble maçını Bilyoner TV ve Bein Sports 4 üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Lyon'da, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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