Lyon - Grenoble maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon - Grenoble maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün Fransa Kupası maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Lyon - Grenoble karşılaşması oldu. Peki, Lyon - Grenoble maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon - Grenoble maçı nerede oynanıyor? Lyon - Grenoble maçı şifresiz mi? Lyon - Grenoble maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

Lyon - Grenoble maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Lyon - Grenoble maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon - Grenoble maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

LYON - GRENOBLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon - Grenoble Fransa Kupası maçı 28 Şubat 2023 Salı yani bu akşam saat 23:10 'da başlayacak.

LYON - GRENOBLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon - Grenoble maçını Bilyoner TV ve Bein Sports 4 üzerinden izleyebilirsiniz.

LYON - GRENOBLE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Lyon'da, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak.