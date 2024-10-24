Üye Girişi
Haberler

Lyon Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri?

Lyon Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş ve Lyon arasında gerçekleşecek olan futbol maçının heyecanı giderek artarken, Lyon Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri, merak edildi. Peki, Lyon Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri?

Lyon Beşiktaş United UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lyon Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lyon Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri?

LYON BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR HANGİLERİ?

Lyon Beşiktaş maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Lyon Beşiktaş maçını güncel TRT Spor frekans bilgileri ile canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz. Lyon Beşiktaş maçı TRT Tabii platformundan da canlı yayınlanacak.

Lyon Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri?

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon Beşiktaş maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

MERT GÜNOK LYON MAÇINDA YOK MU?

Beşiktaş Kulübü, kaleci Mert Günok'un sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Beşiktaş Spor Lyon

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

 Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

 Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi
Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında

Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB MANU geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lyon Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lyon Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lyon Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lyon Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mourinho neden kırımızı kart gördü, Mourinho ne yaptı (Fenerbahçe Manchester United)? Mourinho kaç maç ceza alacak? En Nesyri GOL izle! Fenerbahçe Manchester United En Nesyri GOL izleme linki! Fenerbahçe Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Manchester United golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Sergen Yalçın Nuri Şahin olayı ne, birbirlerine ne dediler? LYO hangi takım, açılımı ne? Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu? Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı? EXXEN canlı maç izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 24 Ekim EXXEN spor canlı izle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.