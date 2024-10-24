Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Lyon- Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Lyon- Beşiktaş maçı öncesi Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? Lyon- Beşiktaş maçı hakemi kim? Lyon- Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Lyon- Beşiktaş nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

24-10-2024 LYON VS BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Lyon ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT Spor, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI İÇTİMAİ TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

İçtimai TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Lyon-Beşiktaş Maçı, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon-Beşiktaş Maçı, saat 22:00 başlayacak.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lyon ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, Lyon'da, Parc Olympique Lyon Stadyumu'nda oynanacak.

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