Üye Girişi
Haberler

Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Lyon-Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lyon-Beşiktaş maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Lyon- Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Lyon- Beşiktaş maçı öncesi Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? Lyon- Beşiktaş maçı hakemi kim? Lyon- Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Lyon- Beşiktaş nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

24-10-2024 LYON VS BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Lyon ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT Spor, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI İÇTİMAİ TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

İçtimai TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Lyon-Beşiktaş Maçı, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon-Beşiktaş Maçı, saat 22:00 başlayacak.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lyon ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, Lyon'da, Parc Olympique Lyon Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Beşiktaş Futbol Lyon Spor

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

 Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum
TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

Teröristlerin kullandığı silahlar tek bir örgütü işaret ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı turuncu alarm mı? Havalimanına giriş var mı? Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı? SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir? Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri? Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi? Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO) Başakşehir muhtemel ilk 11'ler! NK Celje-Başakşehir maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş Lyon maçının muhtemel 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i açıklandı mı? Teröristbaşı Öcalan ne dedi? Müge Anlı'da Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı? 24 Ekim Müge Anlı'da ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.