Lyon Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lyon Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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LYON BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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LYON BEŞİKTAŞ ÖZET

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LYON BEŞİKTAŞ ÖZET VİDEOSU

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Lyon Beşiktaş maçı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMANDI?

Lyon Beşiktaş maçı 24 Ekim 2024 günü oynandı.

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Lyon Beşiktaş maçı canlı olarak TRT Spor'da yayınlandı.