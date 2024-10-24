Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. LYO hangi takım, açılımı ne?

BEŞİTAK AVRUPA LİGİ'NDE 3. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Fransa ekipleriyle 11. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar; Olimpik Lyon, Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monaco ve Auxerre ile Avrupa kupalarında 10 kez mücadele etti. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda yapılan bu müsabakaların 4'ünü Beşiktaş kazanırken, 4'ünden Fransa temsilcileri galibiyetle ayrıldı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda 14 kez ağları sarsan siyah-beyazlı ekip, kalesinde de 15 gole engel olamadı.

Lyon'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'da 247. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 329 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.

Beşiktaş, Lyon ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti. Lyon, penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı.

İLK 11'LER

Lyon : Perri, Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette.

Beşiktaş : Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Mario, Rafa, Muçi, Immobile.

LYO HANGİ TAKIM, AÇILIMI NE?

LYO : Lyon