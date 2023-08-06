Lyme hastalığının ne olduğu ve belirtileri merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise hastalığın neden olduğu ve belirtileri yer aldı. Peki, Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığı neden olur, belirtileri nedir?

Bir süredir Lyme hastalığı ile mücadele eden dünyaca ünlü model Bella Hadid'in sosyal medya paylaşımının ardından Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığı neden olur, belirtileri nedir? soruları araştırılıyor.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, enfekte kenenin insanları ısırması ile ortaya çıkan bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Lyme hastalığı genellikle kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk ile kendisini belli ediyor. Erken teşhis Lyme hastalığına yakalanan hastalarda tedavi başarısını artırıyor.

Lyme hastalığı veya Borreliosis, genelde Ixodes ricinus (sakırga) türü kenelerin ısırması ile insana geçen Borrelia burgdorferi adlı ve benzer bakterinin yol açtığı bir hastalıktır.

Hastalık değişik şekillerde ortaya çıkmakla beraber, ilk belirti deride kenenin ısırdığı bölgede kızarıklıktır.

Hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Bir kısım hastalarda hastalığın belirtileri tedaviden aylar ya da yıllar sonra da devam edebilir. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlanmıştır.

LYME HASTALIĞI BELİRTİLERİ NEDİR?

Hedef organlar deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlarda olabilir. Hastalık ateş, yorgunluk, bulantı, grip benzeri semptomlar, baş ağrısı, ense sertleşmesi gibi bulgulara yol açar. Eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk görülür.

Hastalığın gelişiminde en tanımlayıcı bulgu "boğa gözü döküntüsü (eritema migrans)" adı verilen cilt lezyonu olmakla birlikte her hastada bu döküntü izlenmez.