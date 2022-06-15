Lvbel C5 kimdir, gerçek ismi ne? Rapçi Lvbel C5 kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Süleyman Burak Bodur kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Lvbel C5 kimdir? Rapçi Lvbel C5 kimdir, gerçek ismi nedir? Süleyman Burak Bodur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

LVBEL C5 GERÇEK İSMİ NE?

Rapçi Lvbel C5'in gerçek adı "Süleyman Burak Bodur" 'dur.

LVBEL C5 KİMDİR?

Lvbel C5 veya gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur (d. 2001, İstanbul), Türk rapçi ve söz yazarıdır. 2019 yılında yayımladığı "Drop" adlı şarkıyla müzikal kariyerine başlayan Lvbel C5, asıl çıkışını 2021 yılının yazında Batuflex ile yayımladıkları "Ralli" şarkısıyla yapmıştır. 2022 yılında "C5MODE" adında bir albüm yayımlamıştır.

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