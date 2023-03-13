Muharrem İnce ve 'arabada gaz pedal' şarkısının sahibi Lvbel C5 biraraya gelip seçimler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Gündem olan gelişme sonrası Lvbel C5 kimdir? Arabada Gaz Pedal şarkısı kimin? Arabada Gaz Pedal sözleri gibi konular merak edildi.

'Arabada gaz pedal' şarkısının sahibi Lvbel C5 ve Muharrem İnce bir araya geldi. Peki , Lvbel C5 kimdir?Arabada Gaz Pedal şarkısı kimin? Arabada Gaz Pedal sözleri

LVBEL C5KİMDİR?

Lvbel C5 veya gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur (d. 2001, İstanbul), Türk rapçi ve söz yazarıdır. 2019 yılında yayımladığı "Drop" adlı şarkıyla müzikal kariyerine başlayan Lvbel C5, asıl çıkışını 2021 yılının yazında Batuflex ile yayımladıkları "Ralli" şarkısıyla yapmıştır. 2022 yılında "C5MODE" adında bir albüm yayımlamıştır.

Lvbel C5 & Uzi "Arabada Gaz Pedal" Şarkı Sözleri:

[UZİ]

İstemiyorum" dedim atma takla

Paraları koy cebe akla akla

Beynimizi yedik toksik aşkla

O yüzden Cem abi sapla, sapla

Hesaplasam da bi' aptala denk geldim

Üzgünüm ama renk verdim

Seni sevmiyorum yine de eğlendim

Çok hızlıyım ama sana geç geldim

C-H-A-V-O big man

Seni sikebilirim ama yok iddiam

Summer Cem milyoner, bak toprağım

Otuz dört, kırk dört, bram-bram-bram

Köpek var dükkanda içeriye girme

Çoğunda yok onun kadar icraat

Chain'im parlar milyon kağıt

[LVBEL C5]

Arabada gaz pedal

Oltayı attım yakaladı like kefal

Sana kötü gelen bana baba renk katar

Bakarım aleme Lvbel C5 fark atar

Sözlerim felaket resmen poto

Bebek seninle ben çekmem foto

Kesilir sesi direkt öterse horoz

Fulledim otobanı yandı bu Toros (X3)

[UZİ]

İstemiyorum" dedim atma takla

Paraları koy cebe akla akla

Beynimizi yedik toksik aşkla

O yüzden Cem abi sapla, sapla

Hesaplasam da bi' aptala denk geldim

Üzgünüm ama renk verdim

Seni sevmiyorum yine de eğlendim

Çok hızlıyım ama sana geç geldim

C-H-A-V-O big man

Seni sikebilirim ama yok iddiam

Summer Cem milyoner, bak toprağım

Otuz dört, kırk dört, bram-bram-bram

Köpek var dükkanda içeriye girme

Çoğunda yok onun kadar icraat

Chain'im parlar milyon kağıt

[LVBEL C5]

Arabada gaz pedal

Oltayı attım yakaladı like kefal

Sana kötü gelen bana baba renk katar

Bakarım aleme Lvbel C5 fark atar

Sözlerim felaket resmen poto

Bebek seninle ben çekmem foto

Kesilir sesi direkt öterse horoz

Fulledim otobanı yandı bu Toros (X3)