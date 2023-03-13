Arabada Gaz Pedal şarkısı kimin? Arabada Gaz Pedal sözleri
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Muharrem İnce ve 'arabada gaz pedal' şarkısının sahibi Lvbel C5 biraraya gelip seçimler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Gündem olan gelişme sonrası Lvbel C5 kimdir? Arabada Gaz Pedal şarkısı kimin? Arabada Gaz Pedal sözleri gibi konular merak edildi.
'Arabada gaz pedal' şarkısının sahibi Lvbel C5 ve Muharrem İnce bir araya geldi. Peki , Lvbel C5 kimdir?Arabada Gaz Pedal şarkısı kimin? Arabada Gaz Pedal sözleri
LVBEL C5KİMDİR?
Lvbel C5 veya gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur (d. 2001, İstanbul), Türk rapçi ve söz yazarıdır. 2019 yılında yayımladığı "Drop" adlı şarkıyla müzikal kariyerine başlayan Lvbel C5, asıl çıkışını 2021 yılının yazında Batuflex ile yayımladıkları "Ralli" şarkısıyla yapmıştır. 2022 yılında "C5MODE" adında bir albüm yayımlamıştır.
Lvbel C5 & Uzi "Arabada Gaz Pedal" Şarkı Sözleri:
[UZİ]
İstemiyorum" dedim atma takla
Paraları koy cebe akla akla
Beynimizi yedik toksik aşkla
O yüzden Cem abi sapla, sapla
Hesaplasam da bi' aptala denk geldim
Üzgünüm ama renk verdim
Seni sevmiyorum yine de eğlendim
Çok hızlıyım ama sana geç geldim
C-H-A-V-O big man
Seni sikebilirim ama yok iddiam
Summer Cem milyoner, bak toprağım
Otuz dört, kırk dört, bram-bram-bram
Köpek var dükkanda içeriye girme
Çoğunda yok onun kadar icraat
Chain'im parlar milyon kağıt
[LVBEL C5]
Arabada gaz pedal
Oltayı attım yakaladı like kefal
Sana kötü gelen bana baba renk katar
Bakarım aleme Lvbel C5 fark atar
Sözlerim felaket resmen poto
Bebek seninle ben çekmem foto
Kesilir sesi direkt öterse horoz
Fulledim otobanı yandı bu Toros (X3)
[UZİ]
İstemiyorum" dedim atma takla
Paraları koy cebe akla akla
Beynimizi yedik toksik aşkla
O yüzden Cem abi sapla, sapla
Hesaplasam da bi' aptala denk geldim
Üzgünüm ama renk verdim
Seni sevmiyorum yine de eğlendim
Çok hızlıyım ama sana geç geldim
C-H-A-V-O big man
Seni sikebilirim ama yok iddiam
Summer Cem milyoner, bak toprağım
Otuz dört, kırk dört, bram-bram-bram
Köpek var dükkanda içeriye girme
Çoğunda yok onun kadar icraat
Chain'im parlar milyon kağıt
[LVBEL C5]
Arabada gaz pedal
Oltayı attım yakaladı like kefal
Sana kötü gelen bana baba renk katar
Bakarım aleme Lvbel C5 fark atar
Sözlerim felaket resmen poto
Bebek seninle ben çekmem foto
Kesilir sesi direkt öterse horoz
Fulledim otobanı yandı bu Toros (X3)