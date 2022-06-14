LVBEL C5 - 200 MİLYAR sözleri! 200 Milyar şarkı sözleri nelerdir? - Haberler

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LVBEL C5 - 200 MİLYAR sözleri! 200 Milyar şarkı sözleri nelerdir?

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LVBEL C5 - 200 MİLYAR sözleri! 200 Milyar şarkı sözleri nelerdir?

Rapçi Lvbel C5'in yeni şarkısı 200 Milyar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Lvbel C5 sözleri nelerdir? 200 milyar şarkı sözleri nedir? İşte detaylar...

LVBEL C5 - 200 MİLYAR şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

200 MİLYAR ŞARKI SÖZLERİ

Aaa oynanıyo' final

Babalar firar

Aaa saat 200 milyar

***

Kuruyo'lar komplo

Kankam sürer motor

Piyasa bi' orman ama babada var rambo

***

Aaa sert kaba babalar dominan' (şşş)

Yeni manitamın ismi Monica

Hareketler kısıtlı bak olaylar ideal

Merhabana merhaba görüşürüz hoşça kal (krr)

***

Bi'kaç araba var sanki rent-a-car

Make legal o'lum hep devam yola

Bende bi' kişinin sade resmi var

Valla mutlak golü bunlar taca attılar

***

Benim yeni araba bebeğim of of

Dedi senin yanına geli'm of of (mm)

Bunu gören herkesse şok şok

İmzala bütün sözleşmeleri let's go

***

Oynanıyo' final

Babalar firar

Aaa saat 200 milyar

***

Kuruyo'lar komplo

Kankam sürer motor

Piyasa bi' orman ama babada var rambo

***

Elindekini ver

Fransıza je m'appelle

Memnun oldum Matmazel

O da bi' merhaba der

***

Olsun yine de gel

Tamam o halleder

Tükenmez çareler

Etrafta düğmeler

(Ver baki'm AKDO)

***

Senin sorun ne kardeş

Saat saat daha 5

Saat daha 5 saat saat daha 5

Senin sorun ne kardeş

Saat saat daha 5

Saat daha 5 saat saat daha 5

***

Vallahi vazgeçmiş ondan

Dedim ona kapat şunu

Senin sular geçmiş çoktan haberin olsun (aaa)

***

Oynanıyo' final

Babalar firar

Aaa saat 200 milyar

***

Kuruyo'lar komplo

Kankam sürer motor

Piyasa bi' orman ama babada var rambo

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