LVBEL C5 - 200 MİLYAR sözleri! 200 Milyar şarkı sözleri nelerdir?
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Rapçi Lvbel C5'in yeni şarkısı 200 Milyar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Lvbel C5 sözleri nelerdir? 200 milyar şarkı sözleri nedir? İşte detaylar...
LVBEL C5 - 200 MİLYAR şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
200 MİLYAR ŞARKI SÖZLERİ
Aaa oynanıyo' final
Babalar firar
Aaa saat 200 milyar
***
Kuruyo'lar komplo
Kankam sürer motor
Piyasa bi' orman ama babada var rambo
***
Aaa sert kaba babalar dominan' (şşş)
Yeni manitamın ismi Monica
Hareketler kısıtlı bak olaylar ideal
Merhabana merhaba görüşürüz hoşça kal (krr)
***
Bi'kaç araba var sanki rent-a-car
Make legal o'lum hep devam yola
Bende bi' kişinin sade resmi var
Valla mutlak golü bunlar taca attılar
***
Benim yeni araba bebeğim of of
Dedi senin yanına geli'm of of (mm)
Bunu gören herkesse şok şok
İmzala bütün sözleşmeleri let's go
***
Oynanıyo' final
Babalar firar
Aaa saat 200 milyar
***
Kuruyo'lar komplo
Kankam sürer motor
Piyasa bi' orman ama babada var rambo
***
Elindekini ver
Fransıza je m'appelle
Memnun oldum Matmazel
O da bi' merhaba der
***
Olsun yine de gel
Tamam o halleder
Tükenmez çareler
Etrafta düğmeler
(Ver baki'm AKDO)
***
Senin sorun ne kardeş
Saat saat daha 5
Saat daha 5 saat saat daha 5
Senin sorun ne kardeş
Saat saat daha 5
Saat daha 5 saat saat daha 5
***
Vallahi vazgeçmiş ondan
Dedim ona kapat şunu
Senin sular geçmiş çoktan haberin olsun (aaa)
***
Oynanıyo' final
Babalar firar
Aaa saat 200 milyar
***
Kuruyo'lar komplo
Kankam sürer motor
Piyasa bi' orman ama babada var rambo