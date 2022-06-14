LVBEL C5 - 200 MİLYAR sözleri! 200 Milyar şarkı sözleri nelerdir?

LVBEL C5 - 200 MİLYAR şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

200 MİLYAR ŞARKI SÖZLERİ

Aaa oynanıyo' final

Babalar firar

Aaa saat 200 milyar

***

Kuruyo'lar komplo

Kankam sürer motor

Piyasa bi' orman ama babada var rambo

***

Aaa sert kaba babalar dominan' (şşş)

Yeni manitamın ismi Monica

Hareketler kısıtlı bak olaylar ideal

Merhabana merhaba görüşürüz hoşça kal (krr)

***

Bi'kaç araba var sanki rent-a-car

Make legal o'lum hep devam yola

Bende bi' kişinin sade resmi var

Valla mutlak golü bunlar taca attılar

***

Benim yeni araba bebeğim of of

Dedi senin yanına geli'm of of (mm)

Bunu gören herkesse şok şok

İmzala bütün sözleşmeleri let's go

***

Oynanıyo' final

Babalar firar

Aaa saat 200 milyar

***

Kuruyo'lar komplo

Kankam sürer motor

Piyasa bi' orman ama babada var rambo

***

Elindekini ver

Fransıza je m'appelle

Memnun oldum Matmazel

O da bi' merhaba der

***

Olsun yine de gel

Tamam o halleder

Tükenmez çareler

Etrafta düğmeler

(Ver baki'm AKDO)

***

Senin sorun ne kardeş

Saat saat daha 5

Saat daha 5 saat saat daha 5

Senin sorun ne kardeş

Saat saat daha 5

Saat daha 5 saat saat daha 5

***

Vallahi vazgeçmiş ondan

Dedim ona kapat şunu

Senin sular geçmiş çoktan haberin olsun (aaa)

***

Oynanıyo' final

Babalar firar

Aaa saat 200 milyar

***

Kuruyo'lar komplo

Kankam sürer motor

Piyasa bi' orman ama babada var rambo

Haberler.com - Gündem