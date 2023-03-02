İYİ Parti vekili Lütfü Türkkan, son günlerde gündemde merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Yaptığı siyasi konuşmalarla gündemdeki yerini koruyan Lütfü Türkkan'ın hayatı araştırılıyor Peki, Lütfü Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan hayatı ve biyografisi nedir?

Dokunulmazlığının kaldırılması kararıyla gündeme gelen Türkkan, pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Bir dönem MHP'de bulunan siyasetçi, aynı zamanda İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alıyor. Peki, Lütfü Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR?

Lütfü Türkkan, 5 Şubat 1959'da İstanbul'da doğdu. Babasının adı Cevat, annesinin adı Halise'dir.

Sanayici; İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu (Önlisans), Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü (Önlisans) ve Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümünü bitirdi.

Doce Golcev Üniversitesi Türkoloji Bölümünde yüksek lisans öğrenimi devam etmektedir. Türkkan Gıda Mad. San. Tic. AŞ (TÜGMAD)'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite Üyeliği, Bursaspor As Başkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrükspor Başkanlığı yaptı. Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfında Başkanlık görevinde bulundu. Beykent ve Boğaziçi Üniversiteleri tarafından düzenlenen Balkan konferanslarına tebliğler sundu.

24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.

İyi düzeyde İngilizce ve Rusça, orta düzeyde Makedonca ve Bulgarca bilen Türkkan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

2018 Genel Seçimleri, İYİ Parti Kocaeli Milletvekilli Adayı.