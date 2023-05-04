Lütfü Türkkan aday mı? Lütfü Türkkan hangi partiden, nereden aday?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Lütfü Türkkan aday mı? 2023 Lütfü Türkkan milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Lütfü Türkkan aday mı? 2023 Lütfü Türkkan milletvekili adayı mı? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Lütfü Türkkan aday mı? 2023 Lütfü Türkkan milletvekili adayı mı? Lütfü Türkkan aday mı? 2023 Lütfü Türkkan milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.
ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
LÜTFÜ TÜRKKAN ADAY MI?
Lütfü Türkkan YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer alıyor.
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023