Lütfü Türkkan aday mı? Lütfü Türkkan hangi partiden, nereden aday?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Lütfü Türkkan aday mı? 2023 Lütfü Türkkan milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Lütfü Türkkan aday mı? 2023 Lütfü Türkkan milletvekili adayı mı? İşte detaylar...