Lütfü Türkkan 26 Ağustos'ta neyi açıklayacak ve Meral Akşener, Devlet Bahçeli'ye ne dedi merak ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım" sözleriyle yaptığı ittifak çağrısına İyi Parti'den yanıt gecikmedi. Lütfü Türkkan 26 Ağustos'ta neyi açıklayacak? Meral Akşener, Devlet Bahçeli'ye ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

LÜTFÜ TÜRKKAN 26 AĞUSTOS'TA NEYİ AÇIKLAYACAK?

2019 yerel seçimlerinde ve 14 Mayıs'taki genel seçimlerde CHP ile Millet İttifakı'nın ana paydaşı olan İyi Parti'nin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. CHP ile yeni bir ittifaka sıcak bakmayan İyi Parti'ye MHP'den davet geldi.

"YEREL İKTİDARDA KOMŞU OLALIM ÜLKE HAYRINA"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk'ten Hande Fırat'a Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yönelik mesajını gönderdi. Mesajda, Bahçeli, İyi Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yaptı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına."

MERAL AKŞENER, DEVLET BAHÇELİ'YE NE DEDİ?

İYİ Parti'nin bu çağrıya vereceği yanıt büyük merak konusu olurken, parti adına ilk açıklama İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan geldi. Tamga Türk sitesine açıklama yapan Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın

TÜRKKAN: HERKES 26 AĞUSTOS'U BEKLESİN

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in yapacağı açıklamayı işaret ederek "Herkes 26 Ağustosu beklesin..!" ifadelerini kullandı.