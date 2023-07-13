Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan Lütfü Seray hakkında merak edilenler oldukça fazla. Son günlerde gündemde yer alan isim olan Lütfü Seray ile ilgili merak edilenler Lütfü Seray kimdir? Lütfü Seray öldü mü, neden öldü? Lütfü Seray kaç yaşında? soruları ile araştırıldı. İşte detaylar...

Lütfü Seray kimdir? Lütfü Seray öldü mü, neden öldü? Lütfü Seray kaç yaşında? merak ediliyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan Lütfü Seray hakkında araştırmalar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde köpek saldırısı haberi ile vatandaşları endişelendiren isim hakkında merak edilenler Lütfü Seray kimdir? Lütfü Seray öldü mü, neden öldü? Lütfü Seray kaç yaşında? soruları ile aratılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor...

LÜTFÜ SERAY KİMDİR?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpek saldırısına uğrayan genç mimar olan Lütfü Seray, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada kuduz teşhisi konulan genç mimar Gaziantep'e sevk edildi.

Lütfü Seray

LÜTFÜ SERAY ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan ve kuduz hastalığına yakalanan genç mimar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre Gaziantep'te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti. Lütfü Seray'ın cenazesi, yarın Siverek'te toprağa verilecek.