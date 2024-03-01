Lütfü Savaş kimdir? CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Hatay Belediye Başkan adayı ise Lütfü Savaş oldu. Lütfü Savaş kimdir? Lütfü Savaş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Antakya'da tamamlamıştır. Tıp eğitimini 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak almıştır. Ardından 1990-1996 yılları arasında Kayseri'nin Develi ve Balıkesir'in Burhaniye ilçelerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. 2000 yılında İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nde tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Öğretim Üyesi olarak Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göreve başlamış ve hastanenin laboratuvar ve kliniklerinin kuruluşunda görev almıştır. 2002 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiş ve Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kurucu Başhekim Yardımcısı ve Rektör Danışmanı olarak idari görevlerde bulunmuştur. 2007 yılında Doçent unvanını almıştır. 2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi daveti üzerine Antakya (Hatay Merkez) İl Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve %50,9 oy alarak seçilmiştir. 2014 yerel seçiminde ise Hatay'ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuş ve %41,1 oy alarak seçilmiştir. 2019 yerel seçiminde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilmiş ve %55,16 oy alarak ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.