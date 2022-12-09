Başarılı gazeteci ve yazar olan Lütfü Özel'in hayatı merak ediliyor. A Spor ekranlarında spor yorumculuğu yapan Lüftü Özel hakkında merak edilenler ise haberimizde yer alıyor. Peki, Lütfü Özel kimdir? Lütfü Özel kaç yaşında, nereli? Lütfü Özel hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

Sıtkı Ayan kimdir? Sıtkı Ayan nereli, mesleği ne? Sıtkı Ayan hayatı ve biyografisi

A Spor ekranlarında spor yorumculuğu yapan Lütfü Özel futbolseverler tarafından araştırılıyor. Birçok gazetede görev alan başarılı gazeteci ve yazar olan Lütfü Özel'in hayatı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Lütfü Özel kimdir? Lütfü Özel kaç yaşında, nereli? Lütfü Özel hayatı ve biyografisi! İşte merak edilenler...

LÜTFÜ ÖZEL KİMDİR?

Lütfü Özel kendi hayatını şöyle anlattı;

"A.Ü. SBF mezunuyum

1979 yılından başlayarak

YANKI Dergisi'nde

NOKTA, ERKEKÇE, KADINCA, BİLİM, TOPLUM SANAT dahil 10'dan fazla dergiyi bünyesinde yayınlayan GELİŞİM YAYINLARI Grubu'nda

AKTÜEL, PARA, POWER dahil 20'den fazla dergiyi bünyesinde yayınlayan SABAH Grubu'nda

SÖZ Gazetesi'nde

GÜNAYDIN GAZETESİ'NDE

MİLLİYET, MEYDAN, RADİKAL, FANATİK Gazeteleri'nde

YENİ YÜZYIL, SABAH Gazeteleri'nde

Muhabir, istihbarat şefi, haber müdürü, yazı işleri müdürü ve Ankara temsilcisi olarak görev yaptım.

1990'dan itibaren TRT Ankara Radyosu, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT 1,2,3 ve 5. TV Kanallarıyla, aralarında NTV, NTVSPOR, CNN TÜRK, ATV, A HABER, A SPOR'un da bulunduğu pek çok kanalda spor yorumcusu olarak konuştum, konuşmaya da devam etmekteyim.

2013-2015 yılları arasında TRT SPOR Kanalı'nda hergün yayınlanan SPOR MANŞET isimli programda yorumcu olarak görev yaptım.

2015 Ocak – 2017 Ekim tarihleri arasında TRT SPOR Kanalı'nda hergün yayınlanan SPOR STÜDYOSU/DÜRÜST OYUN Programı'na yorumcu olarak görev yaptım.

2015/2107 yılları arasında, ya da başka deyişle 3 yıl Cuma günleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bir saatlik SPORTİF GÜNDEM adlı programı hazırlayıp sundum.

İletişim Yayınları tarafından yayınlanan Trabzonspor adlı kitapta, yine Ankara Barosu'nun hazırladığı önemli hukukçulara adanmış beş "armağan" kitapta ve Gazi Üniversitesi'nin hazırladığı "futbol" isimli kitapta bölüm yazarı olarak yer aldım.

Çok sayıda, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Merkez Hakem Kurulu seminerlerine katıldım, katılmaya devam etmekteyim. Yine çok sayıda ulusal/uluslararası spor, spor hukuku, olimpiyat konulu seminer/panel vb. toplantılara katıldım, katılmaya devam etmekteyim.

Ankara Barosu, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Spor Federasyonları, Devlet ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, TRT gibi pek çok kuruluşta spor konulu toplantılara konuşmacı ve oturum yöneticisi olarak katıldım, katılmaya devam etmekteyim.

Uluslararası Scouting sertifikası sahibiyim.

2002-2018 yılları arsında, yayın hayatına başladığı günden, kapandığı güne kadar 16 yıl aralıksız VATAN Gazetesi Ankara Bürosu'nda muhabir/spor servisi şefi/yazar olarak görev yaptım

Son Koalisyon Hükümeti'nin Sporda Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün resmi danışmanlığını da yaptım. Ülke sporunu ilgilendiren bazı kararlarda doğrudan katkım olduğunu da ifade etmek isterim

LİMİTSİZ SPOR Dergisi'nin hem yönetiminde hem de yazı kadrosundayım. En çok gururla üstlendiğim sorumluluklardan biridir.

2014-15 öğretim yılından beri Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Spor Gazeteciliği dersi vermekteyim.

2002 yılından beri Satranç Federasyonu Yönetim ve Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yaptım. Yapmaya devam etmekteyim.

Spor gazeteciliği üzerine pek çok ödül sahibiyim

Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği üyesiyim

TRT Haber Merkezi spikeri Gülden Özel'le evliyim. Oğul Hasan Özel'in babasıyım."