Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Lütfü Kaşıkçı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Lütfü Kaşıkçı 'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Lütfü Kaşıkçı kimdir? Lütfü Kaşıkçı kaç yaşında, nereli? Milletvekili Lütfü Kaşıkçı hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Lütfü Kaşıkçı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Lütfü Kaşıkçı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Lütfü Kaşıkçı kimdir? Lütfü Kaşıkçı kaç yaşında, nereli? Milletvekili Lütfü Kaşıkçı hangi partiden? Detaylar haberimizde.

LÜTFÜ KAŞIKÇI KİMDİR?

Hatay / Kırıkhan 1982, Haci Ahmet, Melahat

İlk, orta ve lise eğitimini Hatay'da tamamladı. Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalında "Türkiye Boru Taşımacılığında Enerji Analizi" konulu tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini 2011 yılında tamamladı. Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında "Depreme Dayanıklı Prefabrik Yapılar" konulu tez çalışması ile doktora eğitimini 2021 yılında tamamladı.

AFAD ve Tema gönüllülüğü yanında Oğuz Ata Eğitim ve Kültür Derneği kurucu ve yöneticiliği görevlerinde bulundu. İnşaat alanında faaliyet gösteren aile şirketinde çalışmakla birlikte alt yapı projeleri üzerine çalışan farklı firmalarda da görev yaptı.

2006-2012 yılları arasında Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında MHP Hatay İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.