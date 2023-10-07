Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı. Ardından Lütfü İmamoğlu kimdir? Sorusu merak edildi. Peki, Lütfü İmamoğlu kimdir? Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kamu kurumlarına üst düzey yönetici atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Lütfü İmamoğlu kimdir? Sorusu konu hakkında merak edilmekte olan sorular ve isimler arasında yer aldı. Resmi Gazete'de yer almakta olan birçok isim merak konusu oluyor. Peki, Lütfü İmamoğlu kimdir? Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu hayatı ve biyografisi!

LÜTFÜ İMAMOĞLU KİMDİR?

Lütfü İmamoğlu, 1967 yılında Bayburt'ta doğdu. Dinî eğitim ve hizmete büyük bir önem veren bir kişiliğe sahiptir. İmam Hatip Lisesi'nden birincilikle mezun oldu ve bu dönemde babasından aldığı rehberlikle hafızlık eğitimini tamamladı.

1986-1988 yılları arasında Trabzon ilinin Akçaabat ilçesine bağlı Ağaçlı köyünde İmam-Hatip olarak görev yaptı. Ardından 1988-1990 yılları arasında Bayburt'un Gümüşsu köyünde İmam-Hatip olarak hizmet verdi.

1990-1993 yıllarında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan İmam-Muhammed Üniversitesi Usulü'd-Din Fakültesi'nde eğitimine devam etti. Daha sonra 1993 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçiş yaparak 1996 yılında mezun oldu.

İmam-Hatiplik görevine geri dönerek 1997 yılına kadar Erzurum'da İmam-Hatip olarak görev aldı. Aynı dönemde askerlik vazifesini kısa dönem olarak yerine getirdi.

1998-2000 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitimine devam ederek dereceyle mezun oldu. Aynı dönemde Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı'nda "Ebu Davud ve Süneni" adlı tez çalışmasıyla Yüksek Lisans derecesini aldı.

Kariyerine Ardahan'ın Göle ilçesinde İlçe Müftüsü olarak başlayan Lütfü İmamoğlu, daha sonra Berlin Merkez Camii Din Görevlisi olarak Almanya'da hizmet verdi ve Berlin DİTİB Eyaletler Birliği Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevler üstlendi.

2008-2012 yılları arasında Erzurum'un Oltu ilçesinde İlçe Müftülüğü görevini yürüttü. Ardından 2012-2017 yılları arasında Antalya'nın Finike ilçesinde İlçe Müftülüğü görevini üstlendi.

16 Ekim 2017 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde İlçe Müftülüğü görevine atanan Lütfü İmamoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.