Bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan yolda ekipler 2 polisi aracın altından çıkarmak için çalışma yaptı. Tırın altından çıkarılan polislerden biri şehit oldu. 1 polis ise yaralı olarak kurtarıldı. Lütfü Beykoz kimdir? Şehit polis Lütfü Beykoz kaç yaşında nereli?

LÜTFÜ BEYKOZ KİMDİR?

Kazada devrilen talaş ve samanlardan dolayı yol trafiğe kapatılırken, ekipler TIR'ın altında kalan polis memurları için arama- kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda polis memurlarından Lütfü Beykoz'un cansız bedenine ulaşıldı, ağır yaralı olarak çıkarılan mesai arkadaşı Mehmet Hanifi Türkmen ise hastaneye kaldırıldı.

Kahraman şehidimiz Lütfü Beykoz ile ilgili detaylar açıklanacak.