Lütfi Elvan aday mı? Lütfi Elvan hangi partiden, nereden aday?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Lütfi Elvan aday mı? 2023 Lütfi Elvan milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Lütfi Elvan aday mı? 2023 Lütfi Elvan milletvekili adayı mı? İşte detaylar...