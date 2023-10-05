Lupus hastalığı nedir ve kelebek hastalığının belirtileri ne demek olduğu merak ediliyor. Lupus kelimesinin anlamı ve lupus hastalığının tedavisi araştırılıyor. Sıkça gündeme gelen lupus yani halk dili ile bilinen kelebek hastalığı bulaşıcı mı ve tedavi yöntemleri neler olduğu merak ediliyor. Lupus ne demek? Lupus hastalığı nedir? Lupus (kelebek) hastalığının belirtileri neler?

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LUPUS NE DEMEK?

Bağışıklık sistemi, vücuda ait olmayan her türlü oluşuma karşı tepki vererek vücudun sağlık ve bütünlüğünü korur. Ancak bazı kişilerdeki bağışıklık sistemi elemanları, vücudun kendi doku veya organizmalarını yabancı olarak algılayıp kontrolsüz tepki vererek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sağlık sorunlarından biri lupus hastalığıdır.

LUPUS TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Mevcut klinik yaklaşımda lupus hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte tedavide asıl hedeflenen, lupus hastalığının kontrol altına alınması, semptomların alevlenmesinin önüne geçilmesi ve komplikasyon gelişiminin önlenmesidir. Bu anlamda tedavi hayat boyu devam etmelidir ve hastanın tedaviye uyumu tedavi başarısını doğrudan etkileyebilir.

Lupus hastalığı kronik seyirli ve dalgalanma gösterebilen bir sağlık sorunu olduğundan, tedavi yaklaşımı da dinamik bir seyir takip eder. Bu bakımdan, hekim kararıyla tedavi yöntemi veya sıklığı değişebilir, yeni ilaçların eklenmesi gerekebilir. Ayrıca hastalık süresince komplikasyonların gelişip gelişmediğinin takip edilebilmesi için aralıklı muayene ve incelemeler yapılması gündeme gelebilir.