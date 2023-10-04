Hakkında çıkan haberlerle gündeme gelen Dilan Polat, lupus hastalığına mı yakalandı merak ediliyor. Lupus hastalığı nedir ve belirtileri neler olduğu araştırılıyor. Lupus hastalığı tedavisi nedir ve lupus hastalığı ölümcül müdür sorularına yanıt aranıyor. Peki, Lupus hastalığı nedir, belirtileri neler? Dilan Polat, lupus hastalığına mı yakalandı?

Son günlerde eşi Engin Polat ile haklarında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlaması bulunan Dilan Polat, Lupus hastalığına mı yakalandı merak ediliyor. Lupus hastalığı nedir, belirtileri neler olduğu sık sık araştırılıyor. Lupus hastalığı nedir, belirtileri neler? Dilan Polat, lupus hastalığına mı yakalandı? Detaylar haberimizdedir…

LUPUS HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen lupus, yüzde kelebek şeklinde kırmızı döküntülerle ortaya çıkan kalıtsal ve romatizmal bir hastalıktır.

LUPUS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Her ne kadar lupusun temelindeki mekanizma olan bağışıklık sisteminin vücut dokularını tehdit olarak algılaması olayının neden geliştiği tam olarak bilinmese de; bazı faktörlerin lupus gelişimini kolaylaştırdığı bilinmektedir. Bu bakımdan aşağıdaki durumlar lupus hastalığı açısından risk faktörü kabul edilir:

• Genetik: Yapılan araştırmalar, bazı genetik özelliklere sahip kişilerde lupus semptomlarının ortaya çıkmasının daha muhtemel olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda 50'den fazla riskli gen tanımlanmıştır.

• Çevresel faktörler : Sigara kullanımı, stresli yaşam tarzı, silika ve benzeri toksik maddelere maruziyet gibi çevresel etmenlerin lupus gelişimini tetiklediği bilinir.

• Hormonlar: Östrojen hormonu gibi bazı hormon düzeylerindeki dengesizliklerin lupus gelişimini etkileyebileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur.

• Enfeksiyonlar : Sitomegalovirüs (CMV), Epstein-Barr virüsü (EBV) gibi bazı viral enfeksiyonlar sonrasında, bağışıklık sisteminin vücudu tehdit olarak algılaması sonucu lupus gelişimi görülebilir.

• İlaç yan etkileri: Hidralazin, kinidin veya romatolojik rahatsızlıklarda kullanılan biyolojik ajanlar nedeniyle kişilerde lupus benzeri belirtilerin ortaya çıkması söz konusu olabilir.

• Bunların dışında özellikle 15 ile 44 yaş arasında olan kişiler, kadınlar, siyahi ırktan olanlar ve ailesinde lupus hastası olan kişilerde lupus gelişme ihtimali, toplumun geri kalanına göre hayli yüksektir.

DİLAN POLAT, LUPUS HASTALIĞINA MI YAKALANDI?

Son günlerde eşi Engin Polat ile haklarında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlaması bulunan Dilan Polat, Lupus hastalığına yakalandı. Ağlayarak hastalığından bahseden ünlü isim, tedavisinin olmadığını ve dayanılmaz ağrıları olduğunu söyledi.

Instagram hesabından test sonucunu paylaşan Dilan Polat, "Pozitif Lupus hastası olduğumu öğrendim. Biliyordum hasta olduğumu hissediyordum. Düzenli kortizon ve tahlil yaptırmam gerekiyormuş. Önümde uzun bir yol var. Allah'ım yardım et bana ağrılarımdan yürüyemiyorum" dedi.

"TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIK DEĞİL"

Daha sonra ağladığı bir fotoğrafı paylaşan Polat, "Kelebek gibi kalbim var beni. Vücudumda da kelebek hastalığı başlamış meğerse anlamıştım. Ağrılarımdan biliyordum zaten ara ara böbreğime vuran ağrı da beni rahatsız etmeye başlamıştı. İnsan sağlığı ne kadar önemli. Stres üzüntü ne büyük problem vücudumuza. Yapmayın stres demeyeceğim size çünkü elinizde değil biliyorum ama sizi bu raddelere getiren herkesi Allah'a havale edin. Allah çok büyük. Tedavisi olan bir hastalıkta değil sadece bastırabiliyorlar. Ömür boyu vücutta. Şimdi kafam çok karışık vücudum ağrıyor çok ağrıyor dayanılmayacak ağrılarım var. Umarım kontrol altına alınır ve umarım ağrılarım geçer. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok sağlıkla bakın" ifadelerini kullandı.